Το «ευχαριστώ» του Κιλπάτρικ μπροστά στο πανό: «Οι καλύτεροι οπαδοί του κόσμου» (pic)

«Με την τρέλα που υπάρχει δύο τις τελευταίες εβδομάδες, ήταν πολύ ωραίο που ανταγωνιστήκαμε μεταξύ μας στο οικογενειακό διπλό. Είμαστε ευγνώμονες στους καλύτερους φιλάθλους του κόσμου που ήρθαν σήμερα για να μας στηρίξουν»

With all the madness that’s been going on for over the past two weeks, it felt great to compete as a team today in our team scrimmage! To the greatest fans in the world we appreciate you guys coming out to today to support us! @paobcgr #paobc #GATE13 pic.twitter.com/fcZ3VwuFjc

