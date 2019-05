Πιτίνο: «Τίποτα καλύτερο από τη φιλοξενία των Ελλήνων» (pic)

Όμορφες στιγμές πέρασε στη Σαντορίνη και την Αθήνα η γυναίκα του Ρικ Πιτίνο και μία φίλη της και ο προπονητής του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ βγαλε το... καπέλο στη φιλοξενία των Ελλήνων.

«Η γυναίκα μου και η καλύτερή της φίλη πέρασαν φανταστικά στη Σαντορίνη και στην Αθήνα. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από τη φιλοξενία των Ελλήνων», ανέφερε ο Πιτίνο που λέει τα καλύτερα για τη χώρα μας.

Δείτε την ανάρτηση του

My wife and her best friend had an awesome time in Santorini and Athens. Nothing better than the hospitality of Greek people. pic.twitter.com/qbmLv6tAdc

— Rick Pitino (@RealPitino) 18 Μαΐου 2019