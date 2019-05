Kιλπάτρικ: «Δεν σέβονται το άθλημα, τους φιλάθλους, τους παίκτες» (pic)

Ακόμα κανείς δεν γνωρίζει πότε θα ξεκινήσουν τα playoffs, ενώ υπάρχει αβεβαιότητα και για το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ.

Ο Σον Κιλπάτρικ έδειξε τις ανησυχίες του μέσω social media για όλα αυτά που γίνονται, γράφοντας: «Ο δρόμος που έχουν πάρει τα πράγματα σχετικά με τα playoffs δεν δείχνει ασέβεια μόνο προς το άθλημα και τους οπαδούς που υπάρχουν στην Ελλάδα, αλλά και προς τους παίκτες και την κουλτούρα».

H ανάρτηση του παίκτη του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ.

The way things are going regarding the playoffs aren’t just disrespectful to the game and the great fans here in Greece but it’s disrespectful to the players and the culture. SMH

