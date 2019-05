Τσέρι: Δεν θέλει γυναίκες διαιτητές στο ΝΒΑ (pic)

«Με τίποτα! Είχαμε γυναίκες διαιτητές στην G-League και είχαν τραγική συμπεριφορά. Eίχαν την αίσθηση ότι είχαν κάτι να αποδείξουν απλά επειδή ήταν γυναίκες, αντί να διευθύνουν τους αγώνες σαν κανονικοί διαιτητές. Δεν μπορούσαμε να τις προσεγγίσουμε για να συζητήσουμε τις αποφάσεις τους», ήταν τα λόγια του.

No way! We had women refs in the G league and they had terrible attitudes. Felt they had to prove something just because they were women instead of reffing the games like normal refs. Weren’t even approachable to talk about calls smh https://t.co/fYA6xM74Mz

— will cherry (@willcherry5) 10 Μαΐου 2019