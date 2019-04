Από την ΑΕΚ, στην Χάποελ Ιερουσαλήμ ο Γκρίφιν (pic)

Η θέση του Αμερικανού γκαρντ ήταν δύσκολη στην ΑΕΚ, αφού δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες που είχε η ομάδα για εκείνον.

Μετά την απόκτηση και των Γκέιμπ Γιορκ και Τρέβορ Εμπάκουε, ήταν αναμενόμενο πως θα αποχωρήσει από την «Βασίλισσα».

Όπως υποστηρίζει ο Emiliano Carchia του «Sportando», ο επόμενος προορισμός του Γκρίφιν θα είναι η Χάποελ Ιερουσαλήμ, η οποία έχει έρθει σε συμφωνία με τους «κιτρινόμαυρους» για την αγορά του παίκτη.

AEK Athens and Hapoel Jerusalem have worked out a trade with cash considerations for Malcolm Griffin, a source told Sportando.

Deal will be finalized soon.

Griffin averaged more than 8ppg in BCL and 7.5ppg in Greek League

— Emiliano Carchia (@Carchia) 27 Απριλίου 2019