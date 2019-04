«Ο Πιτίνο θα επιστρέψει σίγουρα στο ΝCAA» (vid)

Στις ΗΠΑ πιστεύουν πως την επόμενη σεζόν ο Ρικ Πιτίνο δεν θα βρίσκεται στον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ, αλλά θα επιστρέψει στο NCAA.

Ο δημοσιογράφος Τζεφ Γκούντμαν (ειδικός στα θέματα του κολεγιακού μπάσκετ) στάθηκε στην έρευνα για το σκάνδαλο του πανεπιστημίου Λούιβιλ και ανέφερε πως όσο δεν τελειώνει το θέμα, τότε η επιστροφή του Πιτινό στο NCAA είναι σίγουρη.

«Θα σας πω τρία ονόματα για την επόμενη σεζόν. Ο Πιτίνο είναι το Νο1. Όσο η έρευνα για το Λούιβιλ που εξελίσσεται, δεν κλείνει, ο Πιτίνο θα επιστρέψει την νέα σεζόν στο κολεγιακό μπάσκετ. Δεν έχω καμία αμφιβολία», ήταν τα λόγια του.

Ο Ρικ Πιτίνο προετοιμάζεται για το Game 3 του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ με τη Ρεάλ στο ΟΑΚΑ (21:00).

What do Rick Pitino, Chris Beard and Craig Smith have in common? @GoodmanHoops let us know on #CampusInsiders.pic.twitter.com/vMp8JpUeIF

