Πιτίνο: «Γι' αυτό το Περιστέρι-Παναθηναϊκός θα είναι κεκλεισμένων» (pic)

Το ματς του Περιστερίου με τον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών, λότων των επεισοδίων που έγιναν στο γήπεδο στο παιχνίδι με τον Άρη.

Το γεγονός αυτό σχολιάσε και ο Ρικ Πιτίνο με ανάρτηση του στο twitter.

«Σε μερικές ώρες θα παίξουμε για το ελληνικό πρωτάθλημα στο Περιστέρι χωρίς φιλάθλους. Δείτε εδώ για ποιο λόγο η Ομοσπονδία τιμώρησε τους οπαδούς για να μην έρθουν στο γήπεδο», έγραψε.

In a couple hours we will be playing our Greek league game at Perisderi without any fans. Here’s why the federation suspended fans from coming: pic.twitter.com/DDSN1rCqZP

— Rick Pitino (@RealPitino) 31 Μαρτίου 2019