Ο Παναθηναϊκός ευχήθηκε σε Λεκαβίτσιους - Παπαπέτρου! (pic)

Λούκας Λεκαβίτσιους και Ιωάννης Παπαπέτρου γίνονται σήμερα (30/03) 25 ετών και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ έστειλε ευχές.

«Χρόνια πολλά στoυς Ιωάννη Παπαπέτρου και Λούκα Λεκαβίτσιους που έχουν σήμερα τα γενέθλιά τους! Τους ευχόμαστε υγεία, χαρά και πολλές επιτυχίες!», ήταν το μήνυμα στα social media.

Χρόνια πολλά στoυς Ιωάννη Παπαπέτρου και Λούκα Λεκαβίτσιους που έχουν σήμερα τα γενέθλιά τους! Τους ευχόμαστε υγεία, χαρά και πολλές επιτυχίες!

- - - -

Happy Βirthday to Ioannis Papapetrou and Lukas Lekavicius! We wish them all the best!#paobc #HappyBirthday pic.twitter.com/ppmP6CTuZy

— Panathinaikos BC (@paobcgr) 30 Μαρτίου 2019