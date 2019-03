Πιτίνο: «Ακόμα δεν έχουμε πετύχει 35 deflections»! (pic)

H ομάδα του Αμερικανού προπονητή ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο του Κολοσσού στο ΟΑΚΑ πριν από την κρίσιμη αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο ΟΑΚΑ (28/3).

«Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει αήττητος, επικρατώντας του Κολοσσού με 95-68 στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ακόμα δεν έχουμε πετύχει 35 deflections. Ο Παπαγιάννης βελτιώνεται με 16 πόντους / 16 ριμπάουντ» ήταν το μήνυμα του Πιτίνο στα social media.

Panathinaikos stays undefeated with a 95-68 win over Kolossos in Greek League. Still haven’t achieved 35 deflections (32). Papagiannis improving with 16 pts /16 rebounds. #paobc

— Rick Pitino (@RealPitino) 25 Μαρτίου 2019