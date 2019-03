Σιμόν Μιζράχι για Θανάση: «Τεράστια απώλεια για το ευρωπαϊκό μπάσκετ» (pic)

Πριν από μερικούς μήνες ο Σιμόν Μιζράχι τίμησε τόσο τον Δημήτρη όσο και την οικογένεια Γιαννακόπουλου, με τον Θανάση να παραλαμβάνει το βραβείο στο πλαίσιο του 1ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Σήμερα, η Μακάμπι Τελ Αβίβ κι ο Σιμόν Μιζράχι είπαν το δικό τους αντίο για τον θάνατο του Θανάση Γιαννακόπουλου.

Θανάσης Γιαννακόπουλος: Πέθανε ο «τυφώνας» του Παναθηναϊκού

«Η Μακάμπι Τελ Αβίβ θρηνεί τον χαμό του Θανάση Γιαννακόπουλου».

Ο Σιμόν Μιχράχι ανέφερε για την απώλειά του: «Είναι μία τεράστια απώλεια για το ευρωπαϊκό μπάσκετ».

Maccabi Tel Aviv basketball club mourns the passing of Thanasis Giannakopoulos, former @paobcgr president. Club chairman Shimon Mizrahi: "This is a great loss for European basketball" pic.twitter.com/ZvDkbbHdaW

— Maccabi Tel Aviv BC (@MaccabitlvBC) 19 Μαρτίου 2019