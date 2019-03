Η παναθηναϊκή οικογένεια θρηνεί την απώλεια του Θανάση Γιαννακόπουλου και ο Ρικ Πιτίνο έγραψε και εκείνος την δική του σκέψη.

«Αναπαύσου εν ειρήνη Θανάση Γιαννακόπουλε. Ένας εξαιρετικά ξεχωριστός άνδρας για τον Παναθηναϊκό. Τα συλλυπητήρια μου στην οικογένεια του».

Rest In Peace Thanasis Giannakopoulos. An extremely special man of Panathinaikos. My sympathy and condolences to his family. pic.twitter.com/nAbRIVvmNX

— Rick Pitino (@RealPitino) 19 Μαρτίου 2019