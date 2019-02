EKO All Star Game: Τελικά, όλοι κρύβουμε έναν All Star μέσα μας (videos)

Φανταστικός ο Θανάσης Αντετοκούνμπο (MVP του ΕΚΟ All Star Game 2019). Εντυπωσιακός ο Οκτάβιους Έλις (νικητής του διαγωνισμού καρφωμάτων). Με φονικό ένστικτο ο Φίλιπ Γκος (νικητής του διαγωνισμού τριπόντων). Παρ' όλα αυτά, δεν χρειάζεται να είσαι επαγγελματίας παίκτης και να κληθείς σε All Star Game προκειμένου να είσαι All Star του μπάσκετ.

Τρανή απόδειξη αποτελούν οι αμέτρητες συμμετοχές στο Eko Trick Shot Challenge, που έγινε με αφορμή το ελληνικό ΕΚΟ All Star Game, το οποίο διεξήχθη στις 9 και 10 Φεβρουαρίου στη Θεσσαλονίκη.

Τι σημαίνει Trick Shot Challenge μας εξήγησαν αναλυτικά ο Κώστας Παπανικολάου, ο Γιώργος Πρίντεζης, ο Τζειμς Γκιστ και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης.

Μέσα από μια σειρά video προέτρεψαν κάθε έναν από εμάς που αγαπά το μπάσκετ να κάνει το «μαγικό» του (να καρφώσει, να βάλει καλάθι από την μία άκρη του γηπέδου στην άλλη ή ότι άλλο μπορούσε να σκαρφιστεί) και στη συνέχεια να κάνει challenge έναν φίλο του.

Βασική προϋπόθεση ήταν τα «μαγικά» να βιντεοσκοπηθούν και να ανέβουν στο Instagram με hashtag #EΚΟallstargame2019.

Παρακάτω θα βρείτε μερικά από αυτά που ανέβασαν οι δημοσιογράφοι του Gazzetta:

Τελικά τα μαγικά που βιντεοσκοπήθηκαν και ανέβηκαν στο συγκεκριμένο hashtag ήταν εκατοντάδες με αποτέλεσμα να κρίνεται επιτακτική η καθιέρωση μια τέτοιας ενέργειας σε κάθε ελληνικό All Star Game.

Γιατί, όλοι κρύβουμε έναν All Star μέσα μας.