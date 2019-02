Ο προπονητής του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ έγραψε νωρίτερα στο twitter: «Εκτός ο Λοτζέσκι για 3-4 εβδομάδες. Ίσως πρέπει να ετοιμαστώ και να επιστρέψω στις Five Star ημέρες μου».

Ο Άαρον Τζάκσον το είδε και το σχολίασε, κάνοντας «επίθεση»: «Δικέ μου, προπονείς μια ομάδα με κύρος. Φέρσου ανάλογα σε παρακαλώ».

My man, you coaching a Prestige Club. Go about it that way please. https://t.co/FVh2Qt7yfQ

— Kung Fu Lee (@AaronfingJ) 9 Φεβρουαρίου 2019