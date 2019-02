Νέο «θύμα» ήταν ο Ματ Λοτζέσκι, ο οποίος υπέστη θλάση στον δεξί μηρό και θα χάσει το ματς με τον Ολυμπιακό, για τον ημιτελικό Κυπέλλου (13/02).

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ είναι σε... απελπισία κι έγραψε στο twitter: «Εκτός ο Λοτζέσκι για 3-4 εβδομάδες. Ίσως πρέπει να ετοιμαστώ και να επιστρέψω στις Five Star ημέρες μου».

Matt Lojeski out 3-4 weeks. Might have to suit up and get back to my Five Star days

— Rick Pitino (@RealPitino) 9 Φεβρουαρίου 2019