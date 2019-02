EKO All Star Game: Νίκησαν, τιμήθηκαν και καταχειροκροτήθηκαν!

Γίνεται σε ένα ματς να είναι όλοι νικητές; Κι όμως γίνεται! Πριν από την έναρξη του αγώνα μεταξύ των Rising Stars και των All Time All Stars για το φετινό ΕΚΟ All Star Game της Θεσσαλονίκης, διεξήχθη αγώνας μεταξύ αθλητών με αμαξίδιο, οι οποίοι κέρδισαν το καθολικό χειροκρότημα.