Αναλυτικά:

«Η ιστορία των ελληνικών All Star Games χαρακτηρίζεται από πολλά, παιχνίδια που κρίθηκαν στις λεπτομέρειες, ακόμη και στον πόντο. Εκείνο που έγινε τον Μάρτιο του 2009 στην Ξάνθη, δεν ανήκει σε αυτά. Η ομάδα του Ελλήνων επίλεκτων, έκανε “πάρτι” επικρατώντας εκείνης των ξένων με 34 πόντους, 127-93. Μεγαλός πρωταγωνιστής ήταν ο Γιάννης Μπουρούσης που αναδείχτηκε και MVP του αγώνα. Το esake.gr συνεχίζει την παρουσίαση των All Star Games του ελληνικού μπάσκετ, μετρώντας αντίστροφα για τη γιορτή της Θεσσαλονίκης (9, 10 Φεβρουαρίου), το EKO ALL STAR GAME 2019.

Το “Φ.Αμοιρίδης” ήταν γεμάτο και ο κόσμος της Ξάνθης χάρηκε ένα παιχνίδι που μπορεί να μην ήταν ανταγωνιστικό, όμως είχε διάθεση και θέαμα και από τις δύο πλευτές. Μετρώντας τρία σερί ματς χωρίς νίκη - δύο ήττες και την ισοπαλία του 2006 - η ελληνική ομάδα επέστρεψε στις επιτυχίες με εμφατικό τρόπο. Με τους Γιαννάκη και Σφαιρόπουλο στον πάγκο, δεν επέτρεψε στους ξένους των Ομπράντοβιτς και Ματσόν, να πιστέψουν ότι θα μπορούσαν να πάρουν μία ακόμη νίκη. Μπουρούσης, Παπαλουκάς και Διαμαντίδης οδήγησαν τους Έλληνες επίλεκτους σε ένα παιχνίδι κυριαρχίας που είχε ως απόρροια το τελικό +34.

Η ομάδα των ξένων είχε σπουδαίους ψηλούς, όμως ο Μπουρούσης έπαιζε χωρίς αντίπαλο στην Ξάνθη

Ο Παπαλουκάς (18π, 6ασ.) και ο Διαμαντίδης (14) ήταν παραγωγικοί όμως κανείς δεν θα μπορούσε να αμφισβητήσει τον Γιάννη Μπουρούση στο θέμα του πολυτιμότερου της βραδιάς, με τον διεθνή σέντερ να τελειώνει το ματς με 23 πόντους και οχτώ ριμπάουντ.

ΕΛΛΗΝΕΣ: Παπαλουκάς 18 (2), Φώτσης 11 (1), Μπουρούσης 23, Βασιλόπουλος 11 (1), Περπέρογλου 6 (2), Χαραλαμπίδης 3 (1), Τσαλδάρης 2, Παπανικολάου 2, Σπανούλης 11 (3), Μαυροκεφαλίδης 12, Διαμαντίδης 14 (4), Γλυνιαδάκης 14.

ΞΕΝΟΙ: Γιασικεβίτσιους 3 (1), Γκράντι 2, Μπατίστ 17 (1), Πέκοβιτς 8, Μπράιαντ 8, Χαλπερίν 9 (3), Κλαρκ 7 (1), Μάιλς 8, Νίκολας 7, Βούισιτς 10, Γκριρ 9 (1), Πάργκο 5 (1).

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, ο Βασίλης Σπανούλης και ο Κώστας Χαραλαμπίδης στο... πνεύμα της μέρας

Αφού Γκράντι και Κένταλ έμειναν εκτός τελικού, τον τίτλο του διαγωνισμού των καρφωμάτων διεκδκίκησαν ο Λανς Χάρις και ο Ουίλ Ντάνιελς. Ο πρώτος που αγωνιζόταν στον Κολοσσό H Hotels, έκανε δύο ωραία καρφώματα αλλά δεν τα κατάφερε και στο τρίτο. Συγκίνησε όμως με την κίνηση του να φορέσει από κάτω τη φανέλα του συμπαίκτη του Στίβεν Σμιθ που λίγες μέρες πριν είχε υποστεί ρήξη αχίλλειου τένοντα.

Ο Ντάνιελς που αγωνιζόταν στην Καβάλα καθυστέρησε όλο το πρόγραμμα αλλά με... στιλ και με τον πιο θεαματικό τρόπο. Με ένα κάρφωμα του στράβωσε το στεφάνι, προσέφερε ένα από τα highlights του διημέρου και τελικά κέρδισε τον διαγωνισμό.

Ο Ουίλ Ντάνιελς με φόντο το “έπαθλο” του στον διαγωνισμό καρφωμάτων

Ο διαγωνισμός των τρίποντων ανέδειξη νικητή ένα πρόσωπο-έκπληξη. Ο Δημήτρης Καραδολάμης που αγωνιζόταν στην ΑΕΛ, κέρδισε το δικαίωμα συμμετοχής όντας ο νικητής του αντίστοιχου διαγωνισμού των ελπίδων όμως κατάφερε να βγάλει νοκ άουτ τους Νικολαίδη, Σούλτζε, Νίκολας, Μίχαλο, Τσαλδάρης και στον τελικό τον Γιοτάμ Χαλπερίν, για να κατακτήσει τον τίτλο.

Ο Δημήτρης Καραδολάμης είχε βάλει τα γυαλιά στους εμπειρότερους

Τέσσερις διαδοχικές ήττες, ήταν πολλές για τις ελπίδες του βορρά που επέστρεψαν στις νίκες υπό τις οδηγίες του Δημήτρη Ιτούδη και με MVP τον Παπανικολάου, αφού επικράτησε της ομάδας του νότου με 66-53.

ΒΟΡΡΑΣ: Καραδολάμης 4, Χρυσικόπουλος 7, Παπανικολάου 10, Γαλαζούλας 2, Μούρτος 5 (1), Γιαννακίδης 9 (1), Ζάρας 14 (3), Καραγκιολίδης 3, Σκορδίλης 3, Κακλαμάνος 3 (1), Καλαμπάκας 6.

ΝΟΤΟΣ: Μαρίνος, Νοέας 14, Δανάς, Γιαννόπουλος 5, Παπαντωνίου 9 (1), Αυγενικός 4, Σλούκας 6, Κανονίδης 3 (1), Καραθανάσης 2, Βεργίνης 7, Τζουτζιαράκης 2, Αντωνάκης 1».