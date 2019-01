Δείπνο Πιτίνο με Γιαννακόπουλο και Παπαδόπουλο (pic)

Κάθε μέρα που περνάει ο Ρικ Πιτίνο αισθάνεται όλο και πιο άνετα στην Αθήνα.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού δείπνησε όπως ανέφερε στο twitter «με τον εκπληκτικό ιδιοκτήτη της ομάδας, Δημήτρη Γιαννακόπουλο και τον GM της ομάδας, Μάνο Παπαδόπουλο. Αμφότεροι διαθέτουν πάθος, πείνα και κίνητρο. Αγαπώ να δουλεύω μαζί τους».

Had dinner with an awesome owner and general manager, Dimitri Gianakopoulos and Manos. They have that PHD; Passion, Hunger and Drive. Love working with them! pic.twitter.com/c9HfFtZaKt

— Rick Pitino (@RealPitino) 13 Ιανουαρίου 2019