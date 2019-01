«Παλεύει» με την λευχαιμία ο Τόνι Ουάιτ (pic)

Ήταν ένας από τους κορυφαίους σκόρερ που πέρασαν από τα ελληνικά παρκέ τη δεκαετία του '90, φορώντας τις φανέλες των ΑΕΚ (1993-94), Άρη (1994-95) και Παπάγου (1998).

Στα 53 του χρόνια, ο Τόνι Ουάιτ διαγνώστηκε με λευχαιμία και δίνει τον πιο δύσκολο αγώνα της ζωής του.

Όπως ενημέρωσε ο ίδιος, μέσω λογαριασμού που έχει κάνει στην πλατφόρμα «GoFundMe», ώστε να συγκεντρώσει το ποσό για να ανταπεξέλθει στα ιατρικά έξοδα, έχει κάνει ήδη δύο κύκλους χημειοθεραπειών και το επόμενο διάστημα θα υποβληθεί σε μεταμόσχευση μυελού των οστών.

Αρχικός στόχος ήταν τα 10.000 δολάρια, αλλά μέσα σε μόλις 2 ημέρες το ποσό έχει ξεπεράσει τα 15.000.

Ο ίδιος αντιμετωπίζει την κατάστασή του με χαμόγελο, έχοντας στο πλάι του καλούς φίλους, όπως φαίνεται κι από την φωτογραφία.

I go back more than 30 years with Tony White, two guys from the Carolinas who found their way to UT and became fast friends. He sure could use your prayers and support right now. https://t.co/61FNAUTkDL

— Chris Low (@ClowESPN) 9 Ιανουαρίου 2019