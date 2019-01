Θίοντορ: «Ανατριχιάζω που θα παίξω στην ΑΕΚ!» (pics)

«Τρελαμένος» με την ιδέα πως θα παίξει στην ΑΕΚ είναι ο Τζόρνταν Θίοντορ.

Το νέο απόκτημα της Βασίλισσας είναι στο αεροπλάνο για Αθήνα και μετρά αντίστροφα για την ώρα που θα φορέσει τη φανέλα της Ένωσης, ενώ έκανε ειδική αναφορά σε Βινς Χάντερ και Ντελρόι Τζέιμς

«Ανατριχιάζω που θα παίξω στην ΑΕΚ! Απίστευτο συναίσθημα» έγραψε στο twitter, ενώ έβαλε στην κουβέντα και τα pick n roll με Χάντερ και Τζέιμς.

I got goosebumps going to play for Aek! This is an incredible feelings

— Jordan Theodore (@J__Theo25) 5 Ιανουαρίου 2019