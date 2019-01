Έκανε το «μπαμ» με Θίοντορ η ΑΕΚ! (pic)

Η «κιτρινόμαυρη» ΚΑΕ και ο Μάκης Αγγελόπουλος έκαναν ακόμα μια κίνηση που αποδεικνύει ότι ο πήχης έχει ανέβει ψηλά!

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής (04/01) και μετά την ημέρα επιστροφής του Ντελρόι Τζέιμς στην ομάδα, η ΑΕΚ ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Τζόρνταν Θίοντορ!

Οι άνθρωποι της «Βασίλισσας» είχαν ξεκινήσει εδώ και λίγο καιρό τις επαφές μαζί του, ώστε να τον πείσουν, και το μόνο εμπόδιο ήταν ο όρος που ήθελε ο Αμερικανός - με διαβατήριο από την ΠΓΔΜ - που θα του έδινε το δικαίωμα να βρει ομάδα στην Euroleague μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου.

Ωστόσο, ξεπεράστηκε και αυτό και η ΑΕΚ ανακοίνωσε τον παίκτη μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περιόδου!

Η επίσημη ανακοίνωση:

Έσκασε η «βόμβα»... O Jordan Theodore (29 χρ., 1μ.83) υπέγραψε στην ΑΕΚ BC έως το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2018-2019.#AEKBC #Welcome

“Τhe bomb” has exploded… Jordan Theodore (29, 1.83m), has signed a contract with AEK BC until the end of the 2018-2019 season. pic.twitter.com/m8BHjCSqrt

— AEK B.C. (@aekbcgr) 3 Ιανουαρίου 2019