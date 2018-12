Στην προσπάθειά του να σώσει την κατοχή, ο Βινς Χάντερ... προσγειώθηκε στα courts seats κι έπεσε πάνω σε ένα αγοράκι, χτυπώντας το με το γόνατο.

Ο πιτσιρικάς σοκαρίστηκε λίγο στην αρχή, με τον 24χρονο παίκτη της ΑΕΚ να τσεκάρει αμέσως αν είναι καλά και αν χτύπησε.

Δείτε το στιγμιότυπο και τις αντιδράσεις του μικρού και του Αμερικανού

When you get a hug from @2easy32 ...#AEKBC #FollowTheQueen pic.twitter.com/oUuuZedjVA

— AEK B.C. (@aekbcgr) 16 Δεκεμβρίου 2018