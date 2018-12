Στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μπάσκετ Special Olympics ο Παναθηναϊκός (pics & vid)

Αναλυτικά όσα αναφέρει η «πράσινη» ΚΑΕ:

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ συμμετέχει ενεργά για μία ακόμη χρονιά στον πολύ σημαντικό θεσμό της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Μπάσκετ Special Olympics, στο πλαίσιο της μακρόχρονης συνεργασίας μεταξύ της FIBA EUROPE, των Special Olympics Ευρώπης-Ευρασίας, των Special Olympics Hellas και του προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Euroleague "One Team - Basketball is Everywhere".

Ο αθλητής του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ, Γιώργος Καλαϊτζάκης, ο Γενικός Διευθυντής της ΚΑΕ, Θεμιστοκλής Καρβουντζής, ο Διευθυντής Λειτουργίας της PAO BC ACADEMY, Δημήτρης Ασημακόπουλος, καθώς και αθλητές της "πράσινης" Ακαδημίας μαζί με τους προπονητές τους Μιχάλη Ραχωβίτσα και Γιώργο Κατσαρέλια, έδωσαν το "παρών" στις αθλητικές εκδηλώσεις των Special Olympics, οι οποίες έλαβαν χώρα στο Αθλητικό Κέντρο Κολλεγίου Αθηνών - Κολλεγίου Ψυχικού το πρωί της Τετάρτης (28/11). Μαζί τους ήταν ο Πρόεδρος των Special Olympics Hellas, Πρέσβυς ε.τ. Διονύσιος Κοδέλλας, ο Συνδιευθυντής Κολλεγίου Αθηνών/Συντονιστής Σχολικών Μονάδων ΕΕΙ, Απόστολος Αθανασόπουλος και ο Εκπρόσωπος των Special Olympics Europe, Τομπίας Στέμπλερ.

Ο Γιώργος Καλαϊτζάκης μαζί με τους καλαθοσφαιριστές της PAO BC ACADEMY συμμετείχαν σε αγώνες επίδειξης "πέντε εναντίον πέντε" και "τρεις εναντίον τριών" μαζί με τους αθλητές της ομάδας Καλαθοσφαίρισης των Special Olympics Hellas, προσφέροντας ένα όμορφο θέαμα και μεγάλη χαρά στους παρευρισκόμενους.

Ο Πρόεδρος των Special Olympics Hellas, Πρέσβυς ε.τ. Διονύσιος Κοδέλλας, δήλωσε σχετικά: "Θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς τον Παναθηναϊκό, ο οποίος χρόνια τώρα στέκεται δίπλα μας, έχει αγκαλιάσει τα Special Olympics, έχει αγκαλιάσει τους αθλητές μας και έχει ανοίξει την καρδιά του. Σήμερα αυτό που γίνεται είναι η πεμπτουσία της φιλοσοφίας των Special Olympics: το Play Unify, το ότι δηλαδή παίζουν ενωμένοι αθλητές των Special Olympics με αθλητές του Παναθηναϊκού. Είναι αυτό που οδηγεί στην κοινωνική ένταξη των αθλητών των Special Olympics. Αυτό είναι και το πιο σημαντικό. Θα ήθελα για ακόμη μία φορά να ευχαριστήσω τον Παναθηναϊκό για την αγάπη που μας δείχνει".

Ο Εκπρόσωπος των Special Olympics Europe, Τομπίας Στέμπλερ, σημείωσε: "Είναι πολύ θετικό ότι ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ και τα Special Olympics λειτουργούν σαν μια ομάδα προωθώντας ενιαία σημεία σε όλη τη χώρα και δείχνοντας ότι αγωνιζόμαστε, παίζουμε και μαθαίνουμε όλοι μαζί. Έχουμε αθλητές από τα Special Olympics που συνεργάζονται με τους αθλητές του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ. Είναι πραγματικά υπέροχο να βλέπεις αυτόν τον παλμό".

Ο Γενικός Διευθυντής της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ, Θεμιστοκλής Καρβουντζής, δήλωσε σχετικά: "Είναι κάτι που το κάνουμε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, είναι κάτι που μας γεμίζει, είναι κάτι που το θέλουμε, είναι χαρά και καθήκον της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ να βρισκόμαστε εδώ και να βοηθάμε τα παιδιά στηρίζοντας τη διαφορετικότητα. Φέτος, όπως και πέρσι, έχουμε ένα ακόμη λόγο να το κάνουμε αυτό, καθώς τα Special Olympics Hellas θα είναι μέρος και του One Team της Euroleague. Συνεπώς κάθε φορά που βρισκόμαστε εδώ είναι χαρά μας να στηρίζουμε και να βοηθάμε όσο πιο πολύ μπορούμε".

Από την πλευρά του, ο αθλητής της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ, Γιώργος Καλαϊτζάκης, τόνισε: "Η σημερινή εκδήλωση είναι πάρα πολύ όμορφη τόσο για τους αθλητές της ομάδας των Special Olympics Hellas, όσο και για εμάς. Προσωπικά παίρνω δύναμη από αυτούς τους αθλητές και εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να συνεχιστεί αυτή η καλή δουλειά που γίνεται".

Τέλος, ο Διευθυντής Λειτουργίας της PAO BC ACADEMY, Δημήτρης Ασημακόπουλος, είπε: "Είναι πολύ σημαντικό για την Ακαδημία που για ακόμα μία χρονιά συμμετέχουμε στις δράσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Καλαθοσφαίρισης των Special Olympics. Ευχαριστούμε τα Special Olympics Hellas και το Κολλεγίο Αθηνών - Ψυχικού για την πρόσκληση. Συμμετέχουμε στην εκδήλωση με την ομάδα Παίδων και είναι πολύ σημαντικό που είναι όλα τα παιδιά μαζί στο γήπεδο και διασκεδάζουν. Με αυτόν τον τρόπο βοηθάμε να περάσει το μήνυμα πως στο γήπεδο είναι όλοι ίσοι. Αυτό, εξάλλου, είναι και το κεντρικό μήνυμα του αθλητισμού και του μπάσκετ"».