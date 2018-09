Ντάνιελ αντί Άλεν στο Περιστέρι

Καινούρια φρουτάκια στο καζίνο! Το αγαπημένο «BerryBurst» έφτασε στη Vistabet.gr!

Η ανακοίνωση του Περιστερίου για την απόκτηση του Έντουαρντ Ντάνιελ

Η ΚΑΕ Περιστέρι Βίκος Cola ανακοινώνει την απόκτηση του Edward “Ed” Daniel. Ο Αμερικανός φόργουορντ/σέντερ (28 χρ., 2.01 μ. ) θα αντικαταστήσει στο ρόστερ, κατά το διάστημα της αποθεραπείας του, τον Jeff Allen, ο οποίος υποφέρει από οστικό οίδημα και εκτιμάται ότι θα μείνει εκτός δράσης για περίπου ένα μήνα.

Ο Daniel αποδεσμεύτηκε πρόσφατα από το Ρέθυμνο Cretan Kings και υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας για δύο μήνες. Η ΚΑΕ Περιστέρι Βίκος Cola καλωσορίζει το νέο μεταγραφικό απόκτημα και παράλληλα εύχεται ταχεία ανάρρωση στον Jeff Allen, ο οποίος έχει τεθεί ήδη υπό την επίβλεψη του ιατρικού επιτελείου της ομάδας.

Who is who

Απόφοιτος του κολεγίου Murray State, o Edward Daniel δεν κατάφερε να γίνει Draft pick από κάποια ομάδα του ΝΒΑ με αποτέλεσμα, η επαγγελματική του καριέρα να ξεκινήσει στην Ευρώπη και την Ιταλία. Την σεζόν 2014-2014 φόρεσε την φανέλα της Pistoia κι την επόμενη αυτή της Varese. Με την ομάδα της Λομβαρδίας δεν ολοκλήρωσε το συμβόλαιο του καθώς στις 12 Φεβρουαρίου του 2015 συμφώνησε με την Cremona.

Στην Ιταλία αγωνίστηκε και την αγωνιστική περίοδο 2015-2016 όντας παίκτης της Fortitudo Bologna για να μετακομίσει στην συνέχεια στο Ισραήλ για χάρη της Maccabi Ashdod (2016-2017). Την περασμένη σεζόν βρέθηκε στην Γαλλία και την Chalon Reims όπου υπήρξε συμπαίκτης με τον Ben Bentil. Με την Reims αγωνίστηκε σε 32 παιχνίδια μετρώντας κατά μέσο όρο 8.9 πόντους, 5.6 ριμπάουντ και μία ασίστ. Το καλοκαίρι συμφώνησε με το Ρέθυμνο Cretan Kings δίχως όμως να αγωνιστεί σε επίσημο παιχνίδι.