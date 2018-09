Στην ΕΡΤ για άλλα δυο χρόνια η Basket League

Τα σημαντικά στοιχεία της συμφωνίας του ΕΣΑΚΕ με την ΕΡΤ είναι η διετής κλειστή διάρκεια ως αποτέλεσμα της περσινής ανταπόκρισης του τηλεοπτικού κοινού και το ότι η δημόσια ραδιοτηλεόραση απέκτησε νέες σύγχρονες διαδικτυακές υπηρεσίες.

H ανακοίνωση της ΕΡΤ

«Τα μεγαλύτερα πρωταθλήματα των πιο δημοφιλών αθλημάτων έρχονται στην ΕΡΤ.

Μετά την απόκτηση της Super League, η ΕΡΤ προχωρά στην απόκτηση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων της Basket League, της Football League, της Volley League, καθώς και των Πρωταθλημάτων Χάντμπολ Handball Premier και της Α1 Πόλο.

Με αυτόν τον τρόπο η ΕΡΤ θα προσφέρει στο τηλεοπτικό κοινό το μεγαλύτερο και πλουσιότερο αθλητικό πρόγραμμα της ελληνικής τηλεόρασης, χωρίς περιορισμούς, όπως επιτάσσει ο ρόλος της και η πρόβλεψη της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την ελεύθερη πρόσβαση σε γεγονότα μείζονος σημασίας.

Μετά την περσινή χρονιά που το μπάσκετ επέστρεψε στη δημόσια τηλεόραση, οι φίλαθλοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν για δύο ακόμα χρόνια τη Basket League, με μια νέα οπτική, καθώς η ΕΡΤ απόκτησε τα δικαιώματα για πρόσθετες διαδικτυακές υπηρεσίες, όπως video on demand, χρήση της υπηρεσίας «Over the top» (mobile application, ert GO) κ.ά.

Φέτος, το πρωτάθλημα της Football League, με τη νέα αναδιάρθρωση θα διαμορφώσει το χάρτη του ελληνικού ποδοσφαίρου τη σεζόν 2019-20, καθώς οι ομάδες που την απαρτίζουν, μετά την τελική κατάταξή τους, θα μοιραστούν σε τέσσερις κατηγορίες. Δύο από αυτές θα διεκδικήσουν την άνοδο στη Super League 1, οκτώ την άνοδο στη Super League 2 και τέσσερις θα υποβιβασθούν.

Με προηγμένα γραφικά και στατιστικά στοιχεία επί της οθόνης θα μπορούν οι τηλεθεατές να παρακολουθούν το πρωτάθλημα της Volley League που επέστρεψε στη δημόσια τηλεόραση μετά από μια δεκαετία, ενώ στο πλαίσιο συνολικής ανάδειξης του ελληνικού αθλητισμού, η ΕΡΤ αποφάσισε την ανανέωση των συμβάσεων των Πρωταθλημάτων Χάντμπολ και Πόλο.

Εντός των επόμενων ημερών οι εκπρόσωποι των συλλογικών οργάνων κάθε αθλήματος θα έρθουν σε διαπραγματεύσεις με τη διοίκηση της ΕΡΤ, προκειμένου να καθοριστούν οι όροι των συμβάσεων».