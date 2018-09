Οι ευχές του Παναθηναϊκού στον εορτάζοντα Λάνγκφορντ (pic)

Ο Κιθ Λάνγκφορντ γιορτάζει τα 35α γενέθλια του και ο Παναθηναϊκός δεν γινόταν να ξεχάσει τον παίκτη του.

Η «πράσινη» ΚΑΕ έγραψε στο twitter: «Χρόνια πολλά στον Κιθ Λάνγκφορντ που έχει σήμερα τα γενέθλιά του! Του ευχόμαστε υγεία, χαρά και πολλές επιτυχίες!».

Δείτε την ανάρτηση

Χρόνια πολλά στον @keith_langford που έχει σήμερα τα γενέθλιά του! Του ευχόμαστε υγεία, χαρά και πολλές επιτυχίες!

--

Happy birthday @keith_langford ! We wish you all the best!#paobc #panathinaikos pic.twitter.com/dUGJLjic5z

— Panathinaikos BC (@paobcgr) 15 Σεπτεμβρίου 2018