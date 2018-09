Ντομινίκ: «Δεν θα ξεχάσω που ούρλιαζαν για μένα 15.000 άνθρωποι στην προπόνηση» (pic)

Ο θρύλος του παγκόσμιου μπάσκετ με χαρακτηριστική ανάρτηση στο twitter θυμήθηκε με τη σειρά του την πρώτη προπόνηση που έβλεπε 15.000 ανθρώπους να τον αποθεώνουν.

«Θυμάμαι έντονα την ημέρα που έφτασα στην Ελλάδα για τον Παναθηναϊκό. Ρίγη και ενθουσιασμός. Η πρώτη μου προπόνηση ήταν με 15.000 οπαδούς να ουρλιάζουν και να φωνάζουν για μένα! \

Ευχαριστώ για τις ιδιαίτερες στιγμές, το πρώτο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και το πρώτο κύπελλο!»

I vividly remember the day I arrived to play for Panathinakos; butterflies, chills and excitement. My first practice was before 15,000 fans screaming and cheering for me! Thanks for the special moments and what a great feeling winning the first Euro Championship and Greek Cup! https://t.co/LwTuxt8TcK

— Dominique Wilkins (@DWilkins21) 7 Σεπτεμβρίου 2018