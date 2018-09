«Ανήσυχος ο Λεκαβίτσιους μέχρι την ενεργοποίηση της οψιόν» (pic)

Ο Λιθουανός δημοσιογράφος, Ντονάτας Ουρμπόνας, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ο Λεκαβίτσιους γέλασε όταν άκουσε πως ήταν έτοιμος να φύγει από τον Παναθηναϊκό, αν η ομάδα άφηνε την Euroleague για το FIBA Champions League. Επίσης, είπε πως ήταν λίγο ανήσυχος πριν την προθεσμία της 1ης Ιουλίου, όταν ο Παναθηναϊκός αποφάσισε να κάνει opt in στη συμφωνία τους για την επόμενη σεζόν, παρόλο που ο Τσάβι και ο ατζέντης του τού έλεγαν πως είναι 99% μέσα».

Lekavicius laughed he was ready to leave PAO, if the club would have left Euroleague for FIBA Champions league. Also, he told he was a bit nervous before July 1 deadline when PAO had to decide if to opt in his deal for one more season, despite Xavi and agent telling he’s 99% in.

