Ο Αμερικανός σέντερ θα τεθεί άμεσα στην διάθεση του Ηλία Παπαθεοδώρου αφού από αύριο αναμένεται να ξεκινήσει προπονήσεις με την ομάδα.

Ο Γκάρετ αναμένεται στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Τετάρτης (5/9, 20:30) κάτι που ανακοίνωσε και επίσημα η ΚΑΕ ΠΑΟΚ.

Darrius Garrett will be in Thessaloniki for PAOK BC at 20:30@therea1dgarrett @PAOKbasketball #PAOKBC #PAOK #WEAREPAOK pic.twitter.com/IAir6hOa2T

— PAOK BC (@PAOKbasketball) 5 Σεπτεμβρίου 2018