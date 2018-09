Ευχαρίστησε τον Ντένμον ο Παναθηναϊκός! (pic)

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ευχαριστεί τον @MizzouMonster12 για την προσφορά του στην ομάδα μας και του εύχεται καλή συνέχεια στην καριέρα του!» ήταν η χαρακτηριστική ανάρτηση της ΚΑΕ.

Την Κυριακή και ο Ντένμον είχε πει το δικό του «ευχαριστώ» στον Παναθηναϊκό, ευχήθηκε το 7ο αστέρι και... ανανέωσε το ραντεβού για την μεθεπόμενη σεζόν.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ευχαριστεί τον @MizzouMonster12 για την προσφορά του στην ομάδα μας και του εύχεται καλή συνέχεια στην καριέρα του!

_____



We would like to thank @MizzouMonster12 for his contribution to our team and wish him all the best in his career!#paobc #panathinaikos pic.twitter.com/689b6Awztj

— Panathinaikos BC (@paobcgr) 3 Σεπτεμβρίου 2018