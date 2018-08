Ο 27χρονος σέντερ ξεκίνησε το ταξίδι του χθες (25/08) και «προσγειώθηκε» σήμερα (25/08) το μεσημέρι στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της συμπρωτεύουσας.

Ο Ουίλιαμ Χάτσερ είναι ο τελευταίος παίκτης που θα ενσωματωθεί στην ομάδα, καθώς αναμένεται την Κυριακή (26/08) στη Θεσσαλονίκη.

The big guy just landed! Welcome @Ymoreira35 #pamepaok pic.twitter.com/66KWdhYEsA

— PAOK BC (@PAOKbasketball) 25 Αυγούστου 2018