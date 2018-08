Ο Αμερικανός φόργουορντ/σέντερ θα φορέσει την φανέλα της Σιμπίου την νέα αγωνιστική περίοδο.

Στο πρώτο μισό της σεζόν 2016-17 είχε βρεθεί στην «Βασίλισσα» και στην συνέχεια αναχώρησε για την Στεάουα Βουκουρεστίου.

American center Randal Falker will remain in Romania, as he signs 1-year contrac with @CSUSibiu #octagon pic.twitter.com/Mm4IwbjiJ6

— OctagonBasketball EU (@OctagonBballEU) 13 Αυγούστου 2018