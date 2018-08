Ο Παναθηναϊκός ευχαρίστησε τον Όγκουστ (pic)

ΠΑΟΚ – Σπαρτάκ Μόσχας με αξεπέραστο Live Στοίχημα! (21+)

Ο Ελληνοαμερικανός σέντερ πέρασε για έναν χρόνο από τους «πράσινους», αλλά αποφάσισαν να μη συνεχίσουν τη συνεργασία μαζί του.

Ο Παναθηναϊκός ευχαρίστησε τον Ζακ Όγκουστ και του ευχήθηκε τα καλύτερα για τη συνέχεια της καριέρας του στη Γαλατάσαραϊ.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ευχαριστεί τον @ZachEliAuguste για την προσφορά του στην ομάδα μας και του εύχεται καλή συνέχεια στην καριέρα του!

_____

We would like to thank @ZachEliAuguste for his contribution to our team and wish him all the best in his career!#paobc #panathinaikos pic.twitter.com/wNMvXvr4DG

— Panathinaikos BC (@paobcgr) 8 Αυγούστου 2018