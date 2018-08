Ο νέος γκαρντ του Παναθηναϊκού πολλές φορές έχει κατηγορηθεί πως παίρνει βεβιασμένες προσπάθειες, αλλά το ένστικτο του σκόρερ το διαθέτει και με το παραπάνω.

Ο Κιθ Λάνγκφορντ έγραψε στον λογαριασμό του στο twitter, «Να θυμάσαι πάντα αυτό: Σε μισούν όταν σουτάρεις, αλλά σε αγαπούν όταν σκοράρεις».

Always remember.. “they hate when you shoot, but love when you score”. -me

