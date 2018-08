Απέκτησε Τζέρι Σμιθ ο Ήφαιστος Λήμνου (pic)

O Jerry Smith στον Ήφαιστο Λήμνου Ο Ήφαιστος Λήμνου ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Αμερικανό παίκτη, Jerry Smith. O 30χρονος παίκτης με ύψος 1.88 γεννήθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου στην πόλη Wauwatosa των Ηνωμένων Πολιτειών και αποτελεί την τέταρτη μεταγραφή Αμερικανού παίκτη για την ομάδα μας. Ο Jerry Smith φοίτησε στο κολέγιο του Louisville από το 2006 έως το 2010. Ο Αμερικανός γκαρντ ξεκίνησε την καριέρα του τη σεζόν 2010-2011 από τη Springfield Armor(NBA G League) για να μετακινηθεί την ίδια σεζόν στους Waikato Pistons(Νέα Ζηλανδία). Στις αρχές του 2011 επέστρεψε στη Springfield Armor για να περάσει από τους New Jersey Nets(NBA) ολοκληρώνοντας τη χρονιά στους Springfield Armor. Την περίοδο 2012-2013 μετακόμισε στην Ιταλία και αγωνίστηκε στην Καντού του Ανδρέα Τρινκιέρι για να παραμείνει την επόμενη σεζόν(2013-2014) στην Ιταλία και να αγωνιστεί στη Βερόνα. Την επόμενη χρονιά έπαιξε στο Ισραήλ και τη Maccabi Rishon Lezion. Aπό το Ισραήλ μεταφέρθηκε στη Γερμανία(2015-2016) και την Bremerhaven για να βρεθεί στην Α2 Τουρκίας τη σεζόν 2016-2017 για να αγωνιστεί στην Samsunspor. Για τέσσερα παιχνίδια στο τέλος της σεζόν 2017 βρέθηκε στη Γαλλία για λογαριασμό της Chalon. Για να επιστρέψει και πάλι στην Α2 Τουρκίας και την Karesispor την περσινή χρονιά(2017-2018) έχοντας μ.ο σε 32.8 λεπτά συμμετοχής, 17.8pts, 38% 3pt, 3.9rebs, 4.7ast, 1.9stl. Καλωσήρθες Jerry στον Ήφαιστο Λήμνου!

