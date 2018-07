Βουγιούκας: «Οι ευθυνόφοβοι να βγουν για μια φορά μπροστά»

Οι σκέψεις είναι πολλές και τα αναπάντητα ερωτήματα ακόμη περισσότερες. Συλλυπητήρια στις οικογένειες των αδικοχαμένων ανθρώπων. Κουράγιο και σεβασμό στους ανθρώπους που ακούραστα μάχονται να περιορίσουν όσο μπορούν τα θύματα αυτής της καταστροφής. Δυστυχώς κάθε καλοκαίρι είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Μακάρι μετά από αυτό το φρικτό γεγονός να γίνουν οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις να προστατευτούν ανθρώπινες ζωές και ο εθνικός μας πλούτος στο μέλλον (αν και δεν το νομίζω). Οι ευθυνόφοβοι να βγουν για μια φορά μπροστά. Ένα θετικό που έχει βγει είναι ο βαθμός αλληλεγγύης από τους συμπολίτες μας και όχι μόνο. #prayforgreece

A post shared by Ian Vouyoukas (@ijvouyoukas) on Jul 24, 2018 at 5:42am PDT