Ανανέωσε ο Λίποβι στον Προμηθέα (pic)

Ο Ουκρανός φόργουορντ παραδέχτηκε πως θα μείνει για δύο ακόμη σεζόν στην Πάτρα αφού συμφώνησε σε όλα με τον προμηθέα για την ανανέωση της συνεργασίας τους.

Ο Ολεξάντρ Λίποβι σε 33 παιχνίδια πέρυσι με τον Προμηθέα στην Basket League είχε 9,1 πόντους, 3,8 ριμπάουντ και 2,6 ασίστ.

Ukraine NT SG Oleksandr Lipoviy announced he extended the deal with Greek Promitheas for 2 more season.

Lipoviy was crucial part of the team that played for medals in last Greek championship. Next season Promitheas will play in BCL

— Oleksandr Proshuta (@alex_proshuta) 9 Ιουλίου 2018