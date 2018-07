Επίσημο: Για τρία χρόνια ακόμα στον Παναθηναϊκό ο Καλάθης! (vid)

Δεν τον... κουνάει από το «σπίτι» του ο Καλάθης!

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε επίσημα την επέκταση της συνεργασίας της με τον φυσικό ηγέτη του «τριφυλλιού» για τα επόμενα τρία χρόνια.

Ο 29χρονος γκαρντ μπορεί να καθυστέρησε λίγο, ωστόσο είπε το «ναι» στην πρόταση των «πρασίνων» και ολοκληρώθηκε και το τυπικό μέρος της υπόθεσης.

Η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Superfoods ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Νικ Καλάθη για ακόμα τρία χρόνια».

@Nick_Calathes15 for THREE.. more years!

Διάβασε περισσότερα στο παρακάτω Link:https://t.co/E2XomLeqw4#paobc #panathinaikos pic.twitter.com/KEtSEgSWEs

— Panathinaikos BC (@paobcgr) 7 Ιουλίου 2018