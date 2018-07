Κίνα καλεί Σίνγκλετον! (pic)

Ο Σίνγκλετον ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με τον Παναθηναϊκό ως πρωταθλητής Ελλάδας και βγήκε στην αγορά των free agents προκαλώντας το ενδιαφέρον ουκ ολίγων ομάδων της EuroLeague που κατέθεσαν συγκεκριμένες προτάσεις στον Αμερικανό φόργουορντ.

‏Όπως ανέφερε πρόσφατα ο Ισμαήλ Σενιόλ, ο Σίνγκλετον ενημέρωσε τις Εφές, Φενέρμπαχτσε, ΤΣΣΚΑ, Μπάρτσελόνα και Αρμάνι μέσω email ότι απορρίπτει προς το παρόν οποιαδήποτε πρόταση, εξηγώντας πως θέλει να περιμένει πριν πάρει την οριστική απόφασή του.

Σε μήνυμά του στο Twitter, άλλωστε, ο Σίνγκλετον εξήγησε πως «θέλω να πάω κάπου που θα με θέλουν» και συνέχισε απαντώντας πιο συγκεκριμένα ότι μιλάει γενικά και όχι συγκεκριμένα για τον Παναθηναϊκό.

Την ίδια στιγμή, ο Ιταλός δημοσιογράφος Orazio Cauchi του Sportando που αποκάλυψε πρώτος το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Νάιτζελ Ουίλιαμς - Γκος, αποκάλυψε πως υφίσταται ενδιαφέρον για τον Αμερικανό από την αγορά της Κίνας όπου αναμένεται να καταλήξει επίσης ο Άαρον Τζάκσον!

Εξάλλου ο 28άχρονος έχει εμπειρία από το κινεζικό πρωτάθλημα όπου αγωνίστηκε στη Anhui Wenyi πριν έλθει στον Παναθηναϊκό.

With Aaron Jackson heading back to China, another player that is drawing a lot of attention from the Chinese market is Chris Singleton, according to a source.

— Orazio Cauchi (@paxer89) 5 Ιουλίου 2018