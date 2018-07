Ουίλιαμς - Γκος: «Ενθουσιασμένος για τον Ολυμπιακό»! (pic)

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον Νάιτζελ Ουίλιαμς - Γκος για τα επόμενα τρία χρόνια και ο Αμερικανός γκαρντ τοποθετήθηκε δημόσια για πρώτη φορά ως παίκτης των «ερυθρόλευκων» στο Twitter.

«Ευχαριστώ την Παρτίζαν αφού με βοήθησε να αρχίσω την καριέρα μου. Γι' αυτό θα έχω πάντα στην καρδιά μου τα ασπρόμαυρα. Είμαι πολύ ταπεινός και ευγνώμων για τη νέα ευκαιρία μου στον Ολυμπιακό! Είμαι ενθουσιασμένος που θα εκπροσωπώ ένα τόσο ιστορικό κλαμπ της EuroLeague»

Thank you @PartizanBC for helping me begin my career.. for that I will have black & white in my heart forever. But I am very humbled and thankful for my next opportunity at @olympiacosbc! Excited to represent such a historic Euroleague club. #WeAreOlympiacos

— Nigel Williams-Goss (@NigelWG5) 5 Ιουλίου 2018