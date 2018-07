Μήνυμα Σίνγκλετον: «Θέλω να πάω κάπου που θα με θέλουν, γουστάρω την Θύρα 13» (pics)

Ο Αμερικανός ψηλός είναι σε αναζήτηση ομάδας κι ένας φίλος του στο twitter τον ρώτησε αν επιθυμεί να μείνει στον Παναθηναϊκό.

Η απάντηση του Σίνγκλετον, ο οποίος φέρεται πως απέρριψε πέντες ομάδες, ήταν η εξής: «Θέλω να παώ κάπου που θα με θέλουν» και συνέχισε απαντώντας πιο συγκεκριμένα ότι μιλάει γενικά και όχι συγκεκριμένα για τον Παναθηναϊκό, ενώ τόνισε ότι γουστάρει την Θύρα 13.

Just want to go somewhere were im wanted https://t.co/cP5HuFsa7F

