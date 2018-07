Γκέιμπριελ: «Ίσως τα ξαναπούμε πριν αποσυρθώ» (pic)

Ο Αμερικανός φόργουορντ αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό ενώ η νέα σεζόν θα τον βρει στην Τουρκία με τη φανέλα της Τουρκ Τέλεκομ, στέλνοντας μήνυμα στους οπαδούς του «τριφυλλιού».

«Προς όλους τους φίλους του Παναθηναϊκού. Σας ευχαριστώ!!! Αυτά τα δυο χρόνια ήταν υπέροχα. Ίσως τα ξαναπούμε πριν κρεμάσω τα παπούτσια μου» εξήγησε ο Γκέιμπριελ στο Twitter, ποστάροντας μια φωτογραφία από παλαιότερο αγώνα στο ΟΑΚΑ.

To All The Fans At @paobcgr #ThankYou These Last 2 Seasons Was Great!! Maybe We Will See Each Other Again Before I Hang The Sneakers Up! #1Love #22 pic.twitter.com/WfAe4PiqFu

