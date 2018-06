«Επαφή με Τζον Πάτρικ ο Ολυμπιακός» (pic)

Όπως έγραψε το Sportando, οι «ερυθρόλευκοι» εξέτασαν την περίπτωση του Αμερικανού προπονητή, Τζον Πάτρικ.

Ο τεχνικός της Λούντβιγκσμπουργκ φέρεται να απασχόλησε τον Ολυμπιακό, αλλά όπως ανέφερε το δημοσίευμα θα παραμείνει στην γερμανική ομάδα με την οποία δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2021.

Επίσης έγινε αναφορά για τον Ντέιβιντ Μπλατ, για τον οποίο εξήγησε ότι είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί στον πάγκο των «ερυθρολεύκων».

Olympiacos contacted John Patrick for the head coaching job but he will remain with MHP Riesen Ludwigsburg (contract till 2021), we were told.

About David Blatt at the moment he is unlikely to join the Reds, per sources

— Sportando (@Sportando) 20 Ιουνίου 2018