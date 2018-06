Άκρως συγκινητική ανάρτηση από τον Μάικ Μπατίστ για την απώλεια του Παύλου Γιαννακόπουλου.

Με μια φωτογραφία που τον παίρνει αγκαλιά για να τον φιλήσει, ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού έγραψε: «Αναπαύσου εν ειρήνη. Θα λείπεις για πάντα, σε αγαπώ και θα σε δω όταν έρθω εκεί»!

R.I.P you’ll forever be missed, love you and see you when I get there. pic.twitter.com/z49jKOCkLn

— Michael Batiste (@coachmb1977) 11 Ιουνίου 2018