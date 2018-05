Ο Πόσλεϊ βρίσκεται στις ΗΠΑ και ευχαρίστησε τον Τζέιμς! (pics)

Οι δύο Αμερικανοί του Κοροίβου, Κάρσον και Πόσλεϊ, κόλλησαν στο αεροδρόμιο, αφού η πρώην ομάδα τους ακύρωσε τα εισιτήρια τους για τις ΗΠΑ και το θέμα πήρε έκταση.

Ο Μάικ Τζέιμς προσφέρθηκε να πληρώσει εκείνος, θίγοντας το θέμα των δικαιωμάτων των παικτών και τελικά ο Πόσλεϊ, αφού προσγειώθηκε στην Αμερική, ενημέρωσε μέσω twitter τον παίκτη του Παναθηναϊκού, γράφοντας ότι εκτιμά την κίνηση του.

Back in the states wit my guy @JahiiCarson ! Appreciate everybody .. now back to work

