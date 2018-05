Αλλαγή ατζέντη για τον Κρις Σίνγκλετον με τον φόργουορντ του Παναθηναϊκού να είναι ένας ακόμα παίκτης του γραφείου Wasserman, κάτι που ανακοίνωσε και Αλεξάντερ Ράσκοβιτς καλωσορίζοντας τον Αμερικανό των... πρασίνων.

Chris Singleton, one of the top players in @Euroleague, is our new client! #TeamWass https://t.co/awamY12Lzf

— alexander raskovic (@alexraskovic) May 16, 2018