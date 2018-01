Όταν ο Κουτλουάι «έλαμψε» στην Δράμα (pics)

Αναλυτικά:

«Τον Φεβρουάριο του 2002 ήταν η σειρά της Δράμας να φιλοξενήσει και παράλληλα να ζήσει την ξεχωριστή γιορτή του ελληνικού μπάσκετ, το All Star Game. Οι θεατές του 10ου All Star Game είδαν ένα παιχνίδι 251 πόντων που κρίθηκε στις λεπτομέρειες, είδαν τον «ντόπιο» Λόθριτζ να κλέψει την παράσταση στα καρφώματα. Κυρίως όμως είδαν τον Ίμπο Κουτλουάι να κάνει με τον καλύτερο τρόπο κάποιες από τις δουλειές που τον καθιέρωσαν στο υψηλότερο ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και να σημειώνει κάτι πρωτοφανές μέχρι τότε. Το esake.gr συνεχίζει την παρουσίαση των All Star Games του ελληνικού μπάσκετ, μετρώντας αντίστροφα για τη γιορτή της Πάτρας (10, 11 Φεβρουαρίου).

Η διοργάνωση του All Star Game διαχρονικά είχε μεταξύ άλλων ως στόχο και την αποκέντρωση, να φέρει το μπάσκετ και τους μεγάλους αστέρες της Basket League σε όσο το δυνατόν περισσότερες γωνιές της Ελλάδας. Τον Φεβρουάριου του 2002, ήταν η σειρά της Δράμας μετά την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα για να φιλοξενήσει τη διοργάνωση.

Στις 16 Φεβρουαρίου 2002 έγινε ένα από τα πιο συγκλονιστικά αλλά σίγουρα και πιο χορταστικά παιχνίδια του θεσμού. Οι 251 πόντοι που σημειώθηκαν άλλωστε, ήταν η 2η μεγαλύτερη επίδοση μέχρι τότε, πίσω μόνο από το 1ο All Star Game εκείνο του 1991. Στο παρκέ του «Δ.Κραχτίδης» συγκεντρώθηκε ουσιαστικά η ελληνική Εθνική ομάδα αποτελούμενη από παίκτες που λίγα χρόνια μετά έμελλε να την οδηγήσουν στην κορυφή της Ευρώπης (2005) και στο 2ο ψηλότερο σκαλί του βάθρου στον κόσμο (2006). Στον πάγκο της ο Παναγιώτης Γιαννάκης που τους καθοδήγησε άλλωστε σε αυτές τις επιτυχίες έχοντας μαζί του τον Νίκο Παύλου.

Η ομάδα των ξένων όμως με δίδυμο προπονητών τον Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς και τον Ντράγκαν Σάκοτα είχε στις τάξεις της παίκτες με διεθνή λάμψη και «βαριά» βιογραφικά. Μποντιρόγκα, Κουτλουάι, Χόλντεν, Φορντ και Σκιαρά ήταν κάποιοι από αυτούς ενώ οι Μπράγκς και Νόλαν που είχαν πολύ πετυχημένο πέρασμα από το ελληνικό Πρωτάθλημα, έκαναν τη διαφορά μέσα στη ρακέτα σημειώνοντας μαζί 45 πόντους.

Οι ξένοι πλήρωσαν τους Έλληνες με το νόμισμα του 2001. Τους νίκησαν δηλαδή με έναν πόντο, 126-125, όπως είχαν χάσει οι ίδιοι ένα χρόνο πριν στην Πάτρα. Ο Ίμπο Κουτλουάι ευστοχώντας κάποια «μεγάλα» σουτ έσπρωξε την ομάδα του στη νίκη, κερδίζοντας δικαιωματικά τον τίτλο του MVP κι ας ήταν πιο εντυπωσιακά τα νούμερα του Χόλντεν ή του Μπραγκς.

ΕΛΛΗΝΕΣ: Χαρίσης 17 (3), Σδράκας 2, Παπαλουκάς 2, Παπανικολάου 7, Σιγάλας 5 (1), Χατζηβρέττας 11 (1), Διαμαντόπουλος 4, Τσαρτσαρής 2, Ντικούδης 18, Αλβέρτης 16 (3), Παπαδόπουλος 17, Κακιούζης 21, Διαμαντίδης 3 (1).

ΞΕΝΟΙ: Σκιαρά 3 (1), Κουτλουάι 16 (2), Μποντιρόγκα 11, Όλιβερ 3 (1), Χόλντεν 22 (5), Καρ 10, Φόρντ 8, Μπραγκς 24 (2), Νόλαν 21, Λόρθριτζ 8.

Ο Κουτλουάι ήταν αναμφίβολα ο σταρ της βραδιάς. Άλλωστε έγινε ο πρώτος –ακολούθησε ο Μπρεντ Πέτγουεϊ 11 χρόνια μετά- παίκτης που κατάφερε να συνδυάσει τον τίτλο του MVP με έναν ακόμη τίτλο μέσα από τους δύο διαγωνισμούς του All Star.

O Τούρκος κυριάρχησε στον διαγωνισμό τριπόντων, κερδίζοντας τον διαγωνισμό κάτι που έκανε επτά χρόνια μετά και στο αντίστοιχο, ευρωπαϊκό All Star Game.

Ο τοπικός ΚΑΟΔ διένυε την παρθενική σεζόν του στην Basket League και ο Ράιαν Λόθριτζ επέστρεψε για λογαριασμό του στην Ελλάδα μετά από έξι χρόνια –είχε περάσει από τον Γυμναστικό Λάρισας τη σεζόν 1996-97. Η συμμετοχή του στη γιορτή της Δράμας δεν είχε ως ζητούμενο να ενισχύσει το ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας για τη διοργάνωση. Αντιθέτως, ο Λόθριτζ που ήταν μια καλαθομηχανή της εποχής –στις δύο σεζόν του στο ελληνικό, επαγγελματικό Πρωτάθλημα είχε μέσο όρο 18,6 πόντων- προσέφερε σημαντική στην επιτυχία της.

Αναδείχτηκε νικητής του διαγωνισμού καρφωμάτων κι ας μην ήταν… πρώτο μπόι (1,94μ.) κι ας είχε έντονο συναγωνισμό με παίκτες που έδωσαν ωραίες στιγμές όπως ο Μισάν Νικαγκμπάτσε.

Μην ξεχνάτε! Μπορείτε καθημερινά να ψηφίζετε τους αγαπημένους σας παίκτες και προπονητές για το All Star Game της Πάτρας ΕΔΩ!».