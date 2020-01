Ουόριορς για Κόμπι: «Οι σκέψεις και οι προσευχές μας στην οικογένεια Μπράιαντ» (pic)

Οι Ουόριορς αποχαιρέτησαν τον τεράστιο Κόμπι που έφυγε από τη ζωή, δείχνοντας την θλίψη τους.

«Είμαστε θλιμμένοι και σοκαρισμένοι για τον τραγικό θάνατο του Κόμπι και της κόρης του, Gianna. Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με την οικογένεια Μπράιαντ και τους Λέικερς».

Mάλιστα σταμάτησαν και την προπόνηση τους, συγκλονισμένοι από τον θάνατα του Black Mamba.

We were incredibly saddened and shocked to learn about the tragic passing of Kobe Bryant and his daughter, Gianna, earlier today.

