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ΑρχικήΜπάσκετPhiladelphia 76ers
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Μπλέιζερς - Σίξερς 128-129: Η... μαχαιριά του Κορκμάζ (vid)

Μπλέιζερς - Σίξερς 128-129: Η... μαχαιριά του Κορκμάζ (vid)

Μπλέιζερς - Σίξερς 128-129: Η... μαχαιριά του Κορκμάζ (vid)

Δείτε πώς ο Κορκμάζ... σκότωσε τους Μπλέιζερς και έδωσε τη νίκη στους Σίξερς με 129-128.

Λίγο πριν μηδενίσει το χρονόμετρο, ο Κορκμάζ σκοράρει και δίνει στους Σίξερς την 5η φετινή νίκη σε ισάριθμα ματς.

Ετσι, λοιπόν, «σκότωσε» τους Μπλέιζερς:

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