Στο πρώτο παιχνίδι για την preseason ο Γιάννης Αντετοκούνμπο απουσίασε, αλλά στο δεύτερο μας καλωσόρισε όλους στη νέα χρονιά. Ο ηγέτης των Μπακς έδειξε με το καλημέρα το τι πρέπει να περιμένουμε και φέτος από αυτόν, κάνοντας ένα από τα γνωστά του ντράιβ και καρφώνοντας με δύναμη στο καλάθι των Τζαζ.

Giannis' first bucket of the season... A JAM!! #FearTheDeer pic.twitter.com/W8UEPt4Rsw

— Milwaukee Bucks (@Bucks) October 10, 2019