Τόμπσον: «Δεν τέλειωσε η δυναστεία των Ουόριορς» (vid)

Πολλοί πιστεύουν πως μετά τη φυγή του Κέβιν Ντουράντ και τον τραυματισμό του Κλέι Τόμπσον, τα πράγματα δεν θα είναι καλά για τους Ουόριορς.

Αυτό δεν ισχύει για τον Κλέι, ο οποίος βρέθηκε σε φιλανθρωπικό ίδρυμα και εξέφρασε την πίστη του πως οι πολεμιστές θα ζήσουν και πάλι ένδοξες μέρες.

«Η δυναστεία των Ουόριορς δεν τελείωσε», ήταν η χαρακτηριστική ατάκα του.

Οι Ουόριορς έχουν κατακτήσει 3 πρωταθλήματα τα τελευταία 5 χρόνια, ενώ μετρούν και 2 χαμένους τελικούς.

Klay says the Warriors dynasty isn't over

(via @957thegame)pic.twitter.com/PvUab6i9CL

